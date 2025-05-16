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Режиссер «Кракена» об американском кино: «Вовсе не такой высокий уровень»

Режиссер Лебедев: кино России надо перестать комплексовать перед американским
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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Режиссер «Кракена» Николай Лебедев призвал российское кино перестать комплексовать. Своим мнением постановщик поделился в беседе с ТАСС.

«В начале 2000-х я работал в США. Средний уровень американского кино вовсе не такой высокий, как кажется нам отсюда, издалека», — отметил Лебедев.

По словам режиссера, американский кинорынок отличается тем, что у зрителя США есть культура ходить и на хорошее, и на плохое кино ради поддержки производителя. В России же, считает режиссер, с 90-х годов начала превалировать идея среди населения : «Мы не смотрим российское кино».

В той же беседе Лебедев успомнился, что на данный момент можно снять хорошее художественное кино об СВО.

«Для художественного осмысления подобного опыта необходимо время. Во время Великой Отечественной войны снимались, по сути, либо агитационные ленты, либо комедии. <...> Поэтому сегодня я не могу сказать, возьмусь ли за подобную тему. Но я ищу правду», — отметил постановщик.

Премьера фильма «Кракен» состоялась 17 апреля 2025 года. По сюжету подводники под руководством героя Александра Петрова отправляются на поиски пропавшей субмарины, а встречаются лицом к лицу с ужасающим чудищем из глубин северных вод. Режиссером выступил Лебедев, известный такими картинами, как «Экипаж» и «Легенда №17».

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