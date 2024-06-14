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Застрявшего под потолком на концерте Криса Брауна пришлось спасать

Рэпер Крис Браун завис над зрителями из-за отказа оборудования на концерте

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TikTok/terriem89

Рэпера Криса Брауна, застрявшего под потолком во время концерта в Нюарке (Нью-Джерси, США), пришлось спасать при помощи лестницы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Из-за отказа оборудования Крис Браун завис над зрителями. В это время он исполнял песню «Under the Influence».

Артист продолжил петь, одновременно делая помощникам сигналы о помощи. К нему подкатили огромную лестницу, по которой певец спустился вниз, предварительно отцепив страховочные тросы.

Вернувшись на сцену, Крис Браун честно признался аудитории, что разозлился.

В 2023 году на концерте Брауна произошел другой скандал. Во время исполнения песни «Take You Down» Браун, как он уже делал на своих шоу, пригласил на сцену девушку, усадил ее на стул и устроил ей имитацию приватного эротического танца лэп-дэнс.

В попавшем в сеть видео, снятом бойфрендом девушки, она выглядит довольной, поощряет Брауна и трогает его. Молодой человек признался, что после этого расстался с избранницей.

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