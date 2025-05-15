Юрий Торсуев вспомнил, как бежал из России: «Отстрел начался»

Актер Юрий Торсуев вспомнил, что бежал из России в 1990-е годы

Актер Юрий Торсуев, исполнивший роль Сыроежкина в популярном советском фильме «Приключения Электроника», вспомнил в программе RTVI «Легенда», что бежал из России в 1990-е годы.

«Я бы не сказал, что это была эмиграция. Это был побег. Отстрел начался здесь», — признался артист.

Торсуев пояснил, что был вынужден покинуть страну из-за дела, в котором были замешаны «большие деньги и большой бизнес». Другими деталями актер не стал делиться. Также артист порадовался, что в итоге все остались живы-здоровы. Он вспомнил, что в тот момент оказался за границей с «долларом в кармане полным непониманием, что делать дальше».

Звезда советского фильма уверил, что никогда не задумывался об эмиграции из РФ. По словам Торсуева, его любовь к родине только крепнет, когда он ездит по миру.

В той же беседе Юрий Торсуев и его брат Владимир признались, что участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации в должности генералов казачьего подразделения.

Ранее стало известно, что Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) планирует заработать на своем имени в России.