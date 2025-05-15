Оксимирон планирует заработать на своем имени в России

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) (он же — Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) зарегистрировал свой псевдоним в качестве бренда. Об этом стало известно из решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Федоров подал соответствующее заявление в Роспатент еще 14 марта 2024 года, но решение по нему было принято в начале 2025 года.Товарный знак зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 14, 16, 18, 25 и 41. Теперь Федоров может под брендом Oxxxymiron продавать компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а также выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и различные шоу-программы. Федоров получил исключительные права на срок до 2034 года.

В начале марта стало известно, что героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили Оксимирона в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек по имени Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, заявляла девушка, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Ранее стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках».