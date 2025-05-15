На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оксимирон планирует заработать на своем имени в России

Рэпер Оксимирон зарегистрировал свой псевдоним в качестве бренда в Роспатенте
close
oxxxymironofficial/YouTube

Рэпер Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) (он же — Oxxxymiron, настоящее имя Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) зарегистрировал свой псевдоним в качестве бренда. Об этом стало известно из решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Федоров подал соответствующее заявление в Роспатент еще 14 марта 2024 года, но решение по нему было принято в начале 2025 года.Товарный знак зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 14, 16, 18, 25 и 41. Теперь Федоров может под брендом Oxxxymiron продавать компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а также выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и различные шоу-программы. Федоров получил исключительные права на срок до 2034 года.

В начале марта стало известно, что героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили Оксимирона в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек по имени Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, заявляла девушка, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Ранее стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами