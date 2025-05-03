Расставшийся с Пересильд Тройник рассказал, как справляется с трудностями

Актер Михаил Тройник, недавно расставшийся с актрисой Юлией Пересильд, рассказал, как справляется с трудностями. Его цитирует «Пятый канал».

«Я отношусь к ним как к чему-то, что закаляет. И является точкой роста», — оценил он свое отношение к трудностям.

Справиться с ними артисту помогают занятия спортом. В прошлом занимавшийся борьбой Тройник сейчас посещает спортзал и считает, что физические активности для мальчиков и мужчин являются важной частью жизни, придают уверенности.

Недавно Тройник снялся в спортивной драме «Финал», события которой разворачиваются в 2012 году. По сюжету на Олимпийских играх в Лондоне сборная России по волейболу должна противостоять сборной Бразилии.

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

О расставании Пересильд рассказала в начале апреля.

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