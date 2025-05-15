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Стали известны победители Международного фестиваля Правильного кино

Фильм «9 секунд» удостоился Гран-при фестиваля Правильного кино
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Пресс-служба Музея Победы

В Москве прошел V фестиваль Правильного кино. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Церемония закрытия состоялась 14 мая. Фестиваль был приурочен к 80-летию Победы. Победителями стали картины из России, Белоруссии, Китая, Индии, Ирана, Узбекистана.

Фильм Олега Штрома «9 секунд» удостоился Гран-при фестиваля. Картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о Герое России – матросе Тихоокеанского флота Алдаре Цыденжапове.

В номинации «Лучший игровой фильм» победила военная драма Ивана Павлова «Время вернуться». Звание «Лучший документальный фильм» получила лента «Почему Сталин — это не Гитлер» Игоря Прокопенко. Китайский мультфильм «Легенда об Ориксе» стал «Лучшим анимационным фильмом». Фильм «Город-герой Ленинград» получил специальный приз Музея Победы. Спецприза экспертного жюри удостоилась картина «Холодные съемки «Горячего снега».

Лауреатами фестиваля также стали проекты: «Июньская полынь» («Лучшая режиссура»), «Мой отец боится воды» («Лучший игровой короткометражный фильм»), «Бумажные цветы» («Лучший анимационный короткометражный фильм»), «Певец из Бухары» («Лучший документальный короткометражный фильм»), «Скрытые фигуры: Большая игра» («Специальный репортаж»), «МОСГАЗ: своих не бросаем» («Герои нашего времени»).

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