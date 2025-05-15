В Москве пройдет детский фестиваль искусств «НЕБО»

Московский детский фестиваль искусств «НЕБО» пройдет с 31 мая по 1 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль стартует в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной. В рамках мероприятия пройдут постановки из театров со всей России, интерактивные игры, оперы для детей, социальный цирк, инклюзивные спектакли, спектакль-пантомима и мастер-классы. В программе примут участие артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска, Альметьевска и Калининграда.

«Фестиваль «Небо» открывает сезон летних активностей и событий в парках Москвы, направленных на времяпрепровождение всей семьей. В этом году на 12 площадках Музеона состоится более 90 событий. Среди них — 6 собственных премьер. В программе примут участие театры и коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска, Альметьевска и Калининграда», — заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Руководителем Московского детского фестиваля искусств «НЕБО» стал народный артист России Евгений Миронов.

«Наш фестиваль — это праздник для всех, кто готов погрузиться в чудесный мир детства, будь то маленькие зрители или взрослые, не утратившие детского любопытства и способности удивляться. На фестиваль приедут талантливые коллективы со всей России, среди них — как известные театры, так и небольшие инклюзивные объединения. На масштабном событии рождаются новые идеи, встречаются разные творческие подходы, а главное — каждый зритель получает возможность прикоснуться к разным формам искусства. Это не просто фестиваль, это яркое событие в культурной жизни города и всей страны», — рассказал Миронов.

Зрители смогут посетить спектакль «Айболит спешит на помощь» с Мироновым в роли доктора Айболита и злодея Бармалея, музыкальную сказку «Мечтайка и его друзья» от Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского; постановку «Руслан и Людмила» от театра «Трикстер», документальное ток-шоу «Кто хочет стать самим собой?» и т. д.

Посетители также смогут стать участниками спектакля-шествия «Динозавры. Окаменелая комедия» — премьере театральной команды «Эскизы в пространстве».

Ранее в Московском театре эстрады ответили на слухи об отмене спектаклей Козловского.