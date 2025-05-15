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Водонаева высмеяла Гусейна Гасанова после угроз судом Мизулиной

Блогерша Водонаева назвала объявленного в розыск Гасанова Брюсом Всемогущим
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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева высмеяла в Telegram-канале комментарий Гусейна Гасанова об объявлении в розыск.

«Гусейн Гасанов прокомментировал ситуацию и зачем-то угрожает Екатерине Мизулиной. Брюс Всемогущий?» — отметила телеведущая.

14 мая стало известно, что блогер заочно арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против Гасанова возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сам блогер заявил, что у него нет долгов по налогам.

После объявления Гусейна Гасанова в розыск глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина напомнила, что впервые обратилась в правоохранительные органы в связи с его «инфомошеннической деятельностью» еще в 2023 году. Она назвала блогера «скамером, рассказывающим сказки».

Гусейн Гасанов заявил, что подаст в суд на Екатерину Мизулину за ее высказывания. Блогер считает, что стоит заблокировать аккаунт главы «Лиги безопасного интернета».

Ранее Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей.

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