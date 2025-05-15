Арбенина назвала свой типаж в мужчинах

Певица Диана Арбенина рассказала в беседе с изданием «СтарХит» о своих типажах в мужчинах.

Арбенина призналась, что ей очень нравится актер Олег Янковский. Артистка добавила, что не могла на него насмотреться в кино. Ее любимый фильм с Янковским — «Тот самый Мюнхгаузен».

«Сейчас появился еще один артист, который меня пленяет — Мэтью МакКонахи. Он смог выскочить из привычного для публики амплуа сладкого красавчика-серфера и убедить мир в том, что он намного глубже и интересней», — поделилась музыкантка.

Арбенина добавила, что ее подход к отношениям не изменился. По словам артистки, она «любит наотмашь».

«И буду падать, и любить только так, иначе не умею. Быть железной леди в отношениях я не могу. Со мной и сложно, и невыносимо, но, тем не менее, со мной же интересно? К сегодняшнему дню я осознала, что умею глубоко, по-взрослому и зрело любить», — рассказала певица.

У Арбениной двое детей. Она стала матерью 4 февраля 2010 года в возрасте 35 лет. Помимо сына Артема, она воспитывает дочь Марту.

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