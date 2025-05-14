Дочь Гайдая о матери: «Не любила, когда нянчились»

Дочь Леонида Гайдая и Нины Гребешковой Оксана рассказала о характере матери на церемонии прощания с ней. Об этом сообщает NEWS.ru.

Гайдай уверена, что каждый запомнит Гребешкову по-своему. Она назвала мать самым дорогим, родным и близким для себя человеком. Дочь артистки заявила, что память вечна.

«Моего папы нет 32 года, а он как здесь, рядом. Вот сейчас они встретятся, обсудят», — поделилась Оксана.

Гайдай добавила на прощании, что пока не хочет делиться теплыми воспоминаниями о своей матери. Она объяснила, что пока не время. Женщина добавила, что, возможно, потом расскажет истории из жизни своих родителей.

По словам Гайдай, Гребешкова была очень сильным, мужественным и терпеливым человеком. Как отметила Оксана, артистка до последнего была в здравом уме и твердой памяти.

«Не любила, когда нянчились с ней. Спасибо вам за внимание. За то, что вы, надеюсь, по-доброму все расскажете об этом событии. Мама — тот человек, достойный очень добрых, очень хороших слов», — рассказала дочь актрисы.

Гайдай отметила, что Гребешкова была прекрасной матерью, женой и актрисой.

12 мая Mash сообщил, что вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой не стало в возрасте 94 лет.

Ранее стало известно, кому достанется имущество вдовы Леонида Гайдая.