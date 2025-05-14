Николаев признался, что Спилберг нарушил ради него свое правило на съемках «Терминала»

Российский актер Валерий Николаев в интервью «Газете.Ru» рассказал о работе со Стивеном Спилбергом, у которого снимался в культовом фильме «Терминал».

«Каково было работать со Стивеном Спилбергом? Потрясающе. У него на площадке все работает как часы, как такой фантастически отлаженный часовой механизм. Все знают, кто, что и как делает, никаких лишних вопросов не задается. По площадке ходила собака, одноглазая овчарка по кличке Ларри с бейджиком, которая принадлежала оператору Ларри Камински. И даже она знала, что делать: на команде «экшн» прекращала дышать. Помню, после первого съемочного дня ко мне подходит ассистентка Спилберга: «Что бы ты хотел? Мастер спрашивает, какие у тебя есть пожелания?» Я растерялся, говорю: «Пожелание одно, чтобы на площадку приехал мой товарищ, посмотрел, как это все происходит». А все знают, что Спилберг на площадку никого не пускает. И вдруг ответ — да! Товарищ пришел, и я ему показываю эту собаку, которая по команде перестает дышать: «Ты это видишь?» Он говорит: «Вижу». И я говорю: «Если я это расскажу в Москве, все покрутят пальцем у виска и решат, что у меня крыша поехала», — вспомнил Николаев.

Он также заявил, что во время съемок ленты ему удалось взять интервью у Спилберга, а также у исполнителя главной роли в проекте — Тома Хэнкса:

«Мы снимались вместе на площадке, и я подумал: «Когда еще будет возможность взять интервью у Тома Хэнкса?» Я подошел, спросил: «Можно у вас взять интервью?» Он говорит: «Без проблем, подожди». Ушел, переоделся, вернулся — и мы сняли. [Потом] он мне объяснил, [зачем]: «Если бы остался в костюме персонажа, у тебя бы просто изъяли материал. А так — я просто Том Хэнкс, в своей одежде». И то же самое было со Спилбергом, хотя он крайне редко дает интервью».

Полное интервью с Николаевым читайте здесь.

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