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«Мог уволить любого»: актер Николаев рассказал о трудном характере Вэла Килмера

Снимавшийся в Голливуде актер Николаев заявил, что у Вэла Килмера был сложный характер
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Paramount Pictures

Российский актер Валерий Николаев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что у голливудской звезды Вэла Килмера, которого не стало в апреле этого года, был непростой характер. Вместе они снимались в фильме Филлипа Нойса «Святой», который вышел в 1997 году.

«Проект с Филлипом Нойсом — огромное событие в моей жизни. Он, можно сказать, стал моим крестным отцом в Голливуде. На площадке Филлип терпеливо объяснял, что сейчас требуется, какие есть риски. А проект был большой, с бюджетом около $100 млн. В главных ролях Вэл Килмер, Элизабет Шу, номинанты на «Оскар». Вэл — звезда Голливуда, он был очень непростого характера артист. У него был контракт, по которому он мог уволить с площадки всех, кроме продюсера», — поделился Николаев.

Он также отметил, что во время съемок сблизился с Нойсом, а тот учитывал его рекомендации:

«С Нойсом у нас сложились теплые, дружеские отношения. Помню, как однажды снимали сложную сцену с преследованием, нужно было ворваться в отель, «расстрелять» персонал на входе, залететь в номер… Технически это было достаточно сложно, поэтому на эпизод отводился целый съемочный день. Мы начали снимать, сделали три дубля, и тут Нойс говорит: «У меня все есть». А потом мы всей командой идем в индийский ресторан на Пикадилли, сидим, разговариваем, Филлип нам какие-то веселые байки рассказывает, мы в ответ тоже. Это было здорово, непринужденно, и таких моментов было несколько».

Полное интервью с Николаевым читайте здесь.

Ранее Николаев предложил снимать кино совместно с Украиной для улучшения отношений.

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