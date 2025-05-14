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Агутин раскрыл, без чего не может начать день: «Вроде и без бодуна просыпаюсь»

Певец Леонид Агутин признался, что не может начать день без тарелки супа
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agutinleonid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Леонид Агутин признался на YouTube-шоу «Вопрос ребром», что его утренние привычки изменились с возрастом.

«Еще пять-семь лет назад я всегда делал зарядку перед едой, а со временем мне стало от этого плохеть — болеть голова, давление. <…> Поэтому теперь, я, понимаете, делаю с утра, что могу», — заявил исполнитель.

По словам Агутина, он перестал пить кофе по утрам и делать множество других ритуалов. Единственная привычка, которая у него осталась — есть горячий суп по утрам.

«Я без супа не могу начать день, этот ритуал пока не отпал. Обязательно начинаю день с горячего супчика уже лет 20. Это, наверное, привычка. Сейчас вроде и без бодуна просыпаюсь, но супчик хочется», — подытожил артист.

В той же беседе Агутин назвал обидным то, что ему не расписывают подъезд поклонницы. Певец отметил, что фанатки ведут себя сдержанно только в Москве, а на гастролях, уверил он, было много различных случаев. По его словам, было все, «что обычно показывают в фильмах», и «девчата серьезно бесчинствовали» на его концертах.

Ранее комик Бебуришвили вспомнил, что Михаил Ефремов грубо прервал его на Comedy Club.

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