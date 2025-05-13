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Анна Пересильд назвала Борисова своим любимым актером

Актриса Анна Пересильд назвала Юру Борисова гениальным
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Пересильд призналась в интервью Надежде Стрелец, что Юра Борисов является ее любимым актером.

Пересильд рассказала, что пошла в ночь на «Анору» в день ее премьеры, потому что «боялась не уснуть». Артистка призналась, что была под «диким» впечатлением от Борисова. Она назвала коллегу гениальным.

«Была сцена, где главные герои абсолютно другие актеры, а он (Борисов) был вообще в расфокусе. Я смотрю и понимаю, что почему-то я смотрю на Юру. Вот он стоит в расфокусе, а я смотрю только на него. Потому что он умеет цеплять своей энергией, взглядом невероятным. Такой успех у него сейчас. Искренне за него рада», — поделилась актриса.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

Ранее стало известно, что убедило продюсеров взять Борисова на роль Пушкина.

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