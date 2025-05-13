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«Человека не должно быть в нашей стране»: в Госдуме оценили приговор Депардье

Депутат Останина: Депардье не должен быть гражданином РФ после приговора за домогательства
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Актер Жерар Депардье не должен приезжать в Россию и быть ее гражданином после вынесения приговора по делу о сексуальных домогательствах. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, при этом отметив, что обвинение в преступлении сексуального характера не является поводом для признания актера иноагентом.

«Получение гражданства связано с определенными критериями. Когда Депардье становился гражданином, получил гражданство в нашей страны, не было судебного решения, которое обвиняло его в преступлениях сексуального характера. Но вот сейчас это вопрос уже другого порядка. К сожалению, в нашем законодательстве сегодня нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера. У нас даже нет пожизненного заключения за такого рода преступления на сегодняшний день, чего я добиваюсь, у нас нет смертной казни за это. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, это заслуживает того, чтобы этого человека не было в нашей стране, он не был гражданином Российской Федерации, но при этом какое отношение это имеет к тому, чтобы называть его иноагентом? Это не политическое преступление, а преступление сексуального характера, за что человек должен понести, естественно, наказание, что наверняка повлечет за собой автоматически лишение гражданства», — сказала она.

13 мая суд Парижа вынес приговор актеру Жерару Депардье по делу о сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые волны» в 2021 году. Его признали виновным в сексуальным насилии над двумя женщинами, работавшими с ним на площадке, и приговорили к полутора годам условного срока с отсрочкой исполнения приговора, а также внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Обвинение просило для актера 18 месяцев тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере €20 тысяч. Депардье вину не признал, однако подтвердил, что прикасался к одной из двух потерпевших, «чтобы отчитать ее» и якобы не дать ей упасть. Также Депардье сказал, что не знает точно, что такое сексуальное насилие.

Ранее стало известно, что 76-летний Депардье снимается в новом фильме.

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