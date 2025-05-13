Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Падка на картошку и торты»: Анита Цой рассказала о своей новой диете

Певица Анита Цой рассказала, как худеет после майских праздников
close
Нина Зотина/РИА Новости

Певица Анита Цой призналась, что попала в число звезд, которые после майских праздников пытаются сбросить лишние килограммы и вернуть себе красивую фигуру. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что питает слабость к вредным продуктам, однако нашла способ «убрать живот» всего за месяц.

По словам Цой, она с детства очень пухленькая девушка, которая всегда пыталась контролировать вес и сотни раз сидела на различных диетах ради обретения фигуры своей мечты. При этом она сталкивается с частыми переездами, гастролями, трудностями в личной жизни, которые заставляют её заедать стресс.

«Ну что уж тут скрывать: падкая я на тортики, жареную картошку и иные гастрономические изыски, — призналась звезда. — Но сейчас работаю как раз над тем, чтобы вернуть себе осиную талию».

По словам певицы, она регулярно выделяет время на посещение спортзала, где занимается по два часа, а также начинает правильно питаться, пить много воды, отвары трав, есть фрукты и овощи. На такой диете живот уходит за месяц, отметила Цой. Она подчеркнула, что делает все под строгим наблюдением диетолога – менять питание без консультации доктора нельзя, заключила артистка.

Напомним, в феврале Анита Цой рассказала, что поправилась на 30 килограммов. По словам артистки, ей тяжело постоянно держать себя в форме, поэтому происходят такие колебания веса. Она также отметила, что внимательно следит за своим здоровьем и ежегодно проходит полную диспансеризацию.

Ранее была названа популярная диета, которая может разрушить женского здоровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами