«Падка на картошку и торты»: Анита Цой рассказала о своей новой диете

Певица Анита Цой призналась, что попала в число звезд, которые после майских праздников пытаются сбросить лишние килограммы и вернуть себе красивую фигуру. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась, что питает слабость к вредным продуктам, однако нашла способ «убрать живот» всего за месяц.

По словам Цой, она с детства очень пухленькая девушка, которая всегда пыталась контролировать вес и сотни раз сидела на различных диетах ради обретения фигуры своей мечты. При этом она сталкивается с частыми переездами, гастролями, трудностями в личной жизни, которые заставляют её заедать стресс.

«Ну что уж тут скрывать: падкая я на тортики, жареную картошку и иные гастрономические изыски, — призналась звезда. — Но сейчас работаю как раз над тем, чтобы вернуть себе осиную талию».

По словам певицы, она регулярно выделяет время на посещение спортзала, где занимается по два часа, а также начинает правильно питаться, пить много воды, отвары трав, есть фрукты и овощи. На такой диете живот уходит за месяц, отметила Цой. Она подчеркнула, что делает все под строгим наблюдением диетолога – менять питание без консультации доктора нельзя, заключила артистка.

Напомним, в феврале Анита Цой рассказала, что поправилась на 30 килограммов. По словам артистки, ей тяжело постоянно держать себя в форме, поэтому происходят такие колебания веса. Она также отметила, что внимательно следит за своим здоровьем и ежегодно проходит полную диспансеризацию.

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