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Стала известна дата выхода фильма «Батя 2. Дед» в сети

Фильм «Батя 2. Дед» выйдет 16 мая в онлайн-кинотеатрах
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Кинопоиск

Фильм «Батя 2. Дед» выйдет 16 мая в онлайн-кинотеатрах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Проект покажут на платформах Okko и KION. Фильм также будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс с Амедиатекой и START. Режиссером картины выступил Илья Учитель.

По сюжету мальчик Макс отправляется в гости к дедушке. В фильме представят жизнь деда в разные годы. Актер Евгений Цыганов сыграет персонажа в разных возрастах. Актер заявил, что в картине есть много народного юмора и фольклора.

«И этот фольклор заложен в каждом из нас. Все эти присказки, поговорки и наши познания в области того, куда надо прикладывать подорожник или каким вареньем лечить простуду – всё это в нас сидит. Всем нам натирали пятки водкой и выдирали зубы ниткой. И это, как ни странно, остаётся для нас самыми нежными воспоминаниями», — рассказал артист.

В ролях: Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов.

Ранее актера из «Беспринципных» избили возле бара.

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