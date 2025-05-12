Создатели «Майора Грома» снимут сериал по другому комиксу

Режиссер Александр Хант рассказал в интервью iz.ru, что работает над сериалом по комиксам Bubble «Фурия».

Проект расскажет о супергероине Нике Чайкиной, известной под псевдонимом «Красная Фурия». Хант признался, что вдохновлялся аниме «Человек-бензопила» во время создания истории персонажа для сериала. Съемки начнутся летом 2025 года.

«Я сначала не понял, зачем они мне это предложили. Где я и где комиксы? Но сценарий взял, прочитал. И обнаружил, что в нем есть сильное сюжетное зерно. Ника Чайкина одержима местью. Меня эта героиня зацепила, я стал думать», — поделился режиссер.

Хант рассказал, что действие сериала будет в альтернативной Москве, которую еще предстоит придумать шоураннерам. Проект станет частью вселенной кинокомиксов Bubble, в которую уже входит «Майор Гром».

«Москва за последние годы очень сильно преобразилась, и в этом удивительном и многогранном городе я знаю много мест, которые на экране пока не показывались. Москва, которую не знают даже москвичи», — рассказал кинематографист.

Ранее в Москве закончились съемки сериала о Майоре Громе.