Уехавшая в Европу юмористка Приходько о жизни в Испании: «Как дома»

Известная юмористка Ирина Приходько призналась в беседе с YouTube-каналом «Рада и терки», что чувствует себя спокойно в эмиграции.

«Я абсолютно везде чувствую себя комфортно, и как дома. Я всегда была склонна к путешествиям, и мне нормально одной гулять в любом городе. Здесь, [в Германии], я знаю язык, мне прикольнее. А там [в Испании] — солнце, море. Тоже классно! <…> Меньше, конечно, ходишь [на море], чем когда ты в отпуске, но приятно, когда ты можешь на выходных прогуляться и кофе попить на берегу в декабре», — поделилась она.

Выпуск с Приходько снимали в Германии, поскольку у юмористки были запланированы концерты в этой стране и съемки очередного выпуска YouTube-шоу «Культурная разница» с Русланом Белым (признан в РФ иностранным агентом). По словам комикессы, в Германии «чувствуется немецкий менталитет».

«Они [немцы] все-таки чуточку более ответственные и пунктуальные: если ты пообещал где-то выступить и не пришел, то, будь добр, предупредить заранее. Если ты не предупредил, то уже плохо будет, конечно. Они как-то списки выступающих чуть заранее выставляют, чем у в русскоязычных стендап-коммьюнити. Тут прямо за неделю». — раскрыла она.

Приходько известна благодаря юмористическим передачам «Открытый микрофон», «Stand Up на ТНТ» и другим проектам. В настоящее время артистка проживает в Испании.

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