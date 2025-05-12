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Продюсер «Феррари» ищет $100 млн для «доброго» фильма о Трампе

Deadline: продюсер «Феррари» Иерволино готовит добрый фильм о Трампе за $100 млн
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Leah Millis/Reuters

Итало-канадский продюсер Андреа Иерволино намерен найти потенциальных партнеров на предстоящем Каннском кинофестивале для разработки фильма о Дональде Трампе. Об этом сообщает Deadline.

Иерволино планирует привлечь к проекту большой бюджет — около $100 млн. Каст еще не определен, но съемки планируют начать уже в конце 2025 года в США.

«Мы понимаем, что фильм будет «добрее» к президенту, чем номинированный на «Оскар» байопик «Ученик» с Себастьяном Стэном и Джереми Стронгом в главных ролях», — уверяет Deadline.

Иерволино охарактеризовал будущий проект как «биографический фильм о жизни и наследии Дональда Дж. Трампа — магната, телевизионной иконы, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов». Он заявил, что хочет снять «смелый и художественно амбициозный фильм». Иерволино также отметил, что влияние Трампа на современную эпоху «невозможно отрицать».

Продюсер Андреа Иерволино снял такие байопики, как «Музыка тишины» об оперном певце Андреа Бочелли и «Феррари». Он также готовит фильм «Плененный» о похищении Джона Пола Гетти III с Аль Пачино и Кэти Холмс.

Ранее сообщалось, что актера Данилу Козловского заблюрили в «Реальных пацанах».

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