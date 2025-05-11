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Режиссер «Мастера и Маргариты» звал священника на съемки картины из-за «нечистой силой»

Режиссер Юрий Кара заявил, что звал священника на съемки «Мастера и Маргариты»
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Юрий Кара признался в беседе с изданием «Абзац», что обращался к священнику ради съемок картины «Мастер и Маргарита».

По словам Кары, постановки по одноименному роману Булгакова заканчиваются каким-то происшествием. Он уточнил, что узнал это от режиссера Михаила Левитина. Тот в свое время ставил спектакль по произведению в театре «Эрмитаж». Во время работы у него прорвало трубу из-за «нечистой силы». Режиссер признался, что коллега Левитин отговаривал его от экранизации.

Кара отметил, что решил прислушаться к опасениям коллеги и попросил ассистентку привести на съемочную площадку священника. Та позвала раввина. Он сказал, что в их религии нет обряда по изгнанию нечистой силы.

«Наконец другая помощница привела священника. Все шло хорошо. В какой-то момент был перерыв, мы не снимали фильм, поэтому сдали арендованную камеру. Спустя время взяли другую. Неосвященная камера начала ломаться, но все равно съемки удалось завершить», — поделился режиссер.

Ранее Юрий Кара назвал творчество Андреасяна фильмами на уровне второго класса.

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