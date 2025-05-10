В Германии нашли мертвым скандального рэпера Xatar

В Германии не стало популярного рэпера иранского происхождения Xatar, известного также под своим настоящим именем Дживар Хаджаби. Об этом сообщило местное издание Far Out.

По данным источников СМИ, тело музыканта было обнаружено в Кельне или Берлине. Исполнителю было всего 43 года. Обстоятельства смерти остаются неизвестными, однако представители музыкального сообщества подтвердили печальную новость о смерти коллеги.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств гибели исполнителя, при этом пока не исключили версию о причастности к трагедии посторонних лиц. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти пока не нашли. Окончательные выводы сделают после судебно-медицинской экспертизы.

Дживар Хаджаби родился в 1981 году в Иране, но вырос в Германии. Свою музыкальную карьеру он начал в конце нулевых, а в 2008 году выпустил свой первый альбом. Позже мужчина основал собственный лейбл.

В течение своей жизни рэпер неоднократно сталкивался с проблемами с законом, в том числе был замешан в деле об ограблении автомобиля с золотом и драгоценностями на сумму 1,8 млн евро.

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