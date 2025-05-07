Клоун дважды взламывал магазин ради карточек с покемонами

Мужчина в маске клоуна дважды взламывал коллекционный магазин в немецком городе Хайде ради карточек с покемонами. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.
По словам владельца магазина Андреаса Фолкнера, за пять недель вор пришел за коллекционными карточками два раза.
«Он делает что попало, берет вещи наугад, но он в курсе, что эти карточки быстро растут в цене», — объяснил Фолкнер мотив взломщика.
Впервые «клоун» зашел в магазин ночью 30 марта и разбил окно, второе нападение было совершено 4 мая — во второй раз хозяин магазина и увидел маску на записи с камер видеонаблюдения.
Ущерб составил около €5 тысяч.
«В основном добыча — это карточки, наборы и жестяные коробки с покемонами, в том числе старые, которые больше не продаются», — говорит Фолкнер.
В марте уникальный чипс в форме покемона продали за 8 млн рублей.
Ранее в Британии мужчина украл карточку с покемоном стоимостью $38 тыс. и был арестован.