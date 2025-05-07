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Клоун дважды взламывал магазин ради карточек с покемонами

В Австрии вор-клоун дважды ограбил коллекционный магазин ради карточек с покемонами
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TV Tokyo

Мужчина в маске клоуна дважды взламывал коллекционный магазин в немецком городе Хайде ради карточек с покемонами. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

По словам владельца магазина Андреаса Фолкнера, за пять недель вор пришел за коллекционными карточками два раза.

«Он делает что попало, берет вещи наугад, но он в курсе, что эти карточки быстро растут в цене», — объяснил Фолкнер мотив взломщика.

Впервые «клоун» зашел в магазин ночью 30 марта и разбил окно, второе нападение было совершено 4 мая — во второй раз хозяин магазина и увидел маску на записи с камер видеонаблюдения.

Ущерб составил около €5 тысяч.

«В основном добыча — это карточки, наборы и жестяные коробки с покемонами, в том числе старые, которые больше не продаются», — говорит Фолкнер.

В марте уникальный чипс в форме покемона продали за 8 млн рублей.

Ранее в Британии мужчина украл карточку с покемоном стоимостью $38 тыс. и был арестован.

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