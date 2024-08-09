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Дана Борисова рассекретила нового избранника

Телеведущая Дана Борисова призналась, что возлюбленный помогает ей финансово

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Максим Блинов/РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова призналась в беседе с изданием Леди Mail, что на данный момент состоит в отношениях с мужчиной.

Пара познакомилась перед отлетом Борисовой на съемки в Колумбию. Телеведущая искала человека, который мог бы одолжить ей заграничную банковскую карту, поскольку свою она потеряла. Одна из соседок дала звезде номер своего родственника, с которым вскоре у Борисовой начался роман.

«Он на три года меня младше, живет в Лондоне. Но раз в месяц по делам бывает в Москве: когда прилетал в прошлом месяце, мы виделись. Он мне очень понравился — статный, симпатичный», — поделилась Борисова.

Телеведущая не назвала отношения с избранником серьезными, отметив, что встречалась с мужчиной вживую всего один раз. При этом возлюбленный с первой встречи помогает телеведущей финансово, хотя она этого не просила.

«Будем и дальше общаться — хорошо, нет — тоже хорошо. В целом мне и одной замечательно, с дочкой. Жить с мужчиной я не хочу, замуж тоже», — отметила Борисова.

Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.

Ранее Самбурская объяснила, почему не заведет роман с мужчиной с низким доходом.

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