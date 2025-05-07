Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Якубовичем и Кончаловской

Режиссер Гай Германика заявила, что готовит боди-хоррор с Леонидом Якубовичем

Режиссер Валерия Гай Германика заявила в своем Telegram-канале, что готовит небольшой проект с бессменным ведущим шоу «Поле чудес» Леонидом Якубовичем и актрисой Марией Кончаловской.

«А сейчас у нас в производстве микро-сериал боди-хоррор, в главной роли Леонид Якубович и Мария Кончаловская», — раскрыла постановщица.

Интернет-пользователи в комментариях стали в шуточной форме строить догадки, касательно сюжета будущего проекта.

«Она принесет на поле чудес отравленное варенье?»; «Это боди-хоррор, усы должны вырастать по мере развития сюжета»; «В конце она откроет черный ящик?» — написали под постом.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. Следующие ее фильмы, рассказывающие о тяжелой жизни «неправильных» подростков, также были отмечены на фестивалях и кинопремиях.

В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа», а спустя несколько месяцев ее назначили креативным директором российского MTV.

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