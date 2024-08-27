Михаил Шац рассказал о главном кризисе эмиграции

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал в интервью Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом), что пережил главный кризис эмиграции после переезда в Израиль.

Как отметил Шац, он не раз задавался вопросом «Зачем это все?». Однако главный кризис пришелся на весну. Артист признался, что ему было тяжело.

«Просто весной как будто бы схлопнулась картина мира — в том смысле, что много чего случилось. Как будто в какой-то момент вообще обрушились смыслы», — поделился комик.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле.

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В июне 2024 года Шац сообщил, что собирается обжаловать статус иностранного агента через Европейский суд. Телеведущий объяснил, что пытался снять с себя этот статус через несколько инстанций в российских судах, однако это ни к чему не привело.

Ранее Михаил Шац продал квартиру в России.