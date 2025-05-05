Ивлев устроит ужин для любых желающих в новом московском ресторане

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев откроет новый ресторан в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

В ресторане пройдут съемки нового проекта Ивлева «Полная посадка». В рамках шоу шеф-повар проведет 12 ужинов, которые сможет посетить любой желающий. Для принятия участия в программе нужно заполнить анкету и зарезервировать стол на официальном сайте.

На каждом из ужинов Ивлев представит различные авторские сеты. Гости заведения смогут попробовать как мировую классику в интерпретации шеф-повара, так и его оригинальные блюда.

Интерьер ресторана вдохновлен успешными мировыми гастро-проектами, в оформлении использованы природные элементы и живые растения. В программе Ивлев расскажет о тонкостях ресторанного бизнеса и секретах успеха заведений.

«Очень многие считают, что есть три самых легких дела: управлять страной, тренировать сборную России по футболу и готовить щи. Многие, насмотревшись фильмов, думают, что работа шеф-повара — это романтично: порхаешь по кухне, как Волочкова, и полная идиллия. Но приготовление и подача блюд — это тяжелый, титанический труд», — поделился Ивлев.

Ранее кинокритика Барабаш вывезли из-под домашнего ареста в Париж.