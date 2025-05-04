Актер Михаил Пуговкин едва не лишился ноги на Великой Отечественной войне

Вдова Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова рассказала в передаче «Основано на реальных событиях», что актер чуть не потерял ногу на Великой Отечественной войне.

По словам Пуговкиной-Лавровой, артиста ранили в левую ногу. Она уточнила, что кость не была задета. Однако у артиста произошло заражение крови, а рана начала гноиться. У актера началась гангрена, так как всех раненых оставляли под деревом на земле. Михаила позже привезли в госпиталь.

«Его положили на стол и без обезболивающих начали спускать гной, собирались уже резать ногу. Но тут принесли приказ Сталина «прекратить бессмысленную ампутацию конечностей у солдат и офицеров», — вспомнила вдова актера.

Пуговкина комиссовали в октябре 1942 года. Позже он устроился в Московский театр драмы. Через год актер поступил в школу-студию МХАТ.

«Среди всех народных Пуговкин один-единственный такой — он закончил всего 3,5 класса. Он больше не учился нигде. А во МХАТ его взяли за талант», — заявила Пуговкина-Лаврова.

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