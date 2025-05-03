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«Вырвал тампон»: обвинительница Харви Вайнштейна вышла из себя в суде

Первая из обвинительниц продюсера Вайнштейна дала показания в суде
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Kristin Callahan/Global Look Press

Американка Мириам Хейли вышла из себя в суде, давая показания против продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет The Sun.

Одна из адвокатов Вайнштейна допрашивала ее о предполагаемом изнасиловании, которое произошло в июле 2006 года, и спросила, что, по мнению обвинительницы, продюсер вырвал у женщины.

«Мой тампон», — повторила показания 48-летняя женщина.

Затем адвокат Дженнифер Бонджин уточнила, раздевалась ли Хейли самостоятельно.

«Это он изнасиловал меня, а не наоборот», — ответила Хейли.

Когда Бонжан отметила, что это должны решить присяжные, женщина расплакалась.

«Нет, это не должны решать присяжные. Это мой опыт, не говорите мне, что меня не изнасиловал этот чертов придурок», — сорвалась она.

Через несколько недель после предполагаемого нападения Хейли согласилась на встречу с Вайнштейном в баре отеля, но когда она приехала, ей приказали встретиться с ним наверху в его номере. Там, по ее словам, Вайнштейн немедленно «потащил» ее к своей кровати.

«Он начал раздевать меня. Я чувствовала себя такой глупой. Я просто онемела, и он занялся со мной сексом, а я просто лежала там, как дохлая рыба», — вспоминает она.

Хейли — первая из трех обвинительниц, которые, как ожидается, дадут показания против Вайнштейна. Позже в суде должны выступить актриса Джессика Манн.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

Его команда юристов также подала иск на $5 млн против города Нью-Йорка. В документе утверждалось, что условия в тюрьме подорвали здоровье Харви Вайнштейна.

Ранее экс-ассистент рассказал об извращенных просьбах Пи Дидди.

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