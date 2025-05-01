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Звезда «Ворониных» ответила на критику покупки квартиры для дочери

Актриса Волкова заявила, что давно мечтала о московской квартире для дочери
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Telegram-канал «Екатерина Волкова»

Звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова ответила на возможную критику покупки московской квартиры для дочери в ипотеку. Новый пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Это была давнейшая мечта, к которой мы долго шли: чтобы у дочери был свой уголок в Москве. У нас уже есть наш загородный дом — мы выплачивали его несколько лет и, слава богу, закрыли ипотеку», — написала она.

Актриса добавила, что скоро Елизавета покинет родительский дом, и семья хочет, чтобы она училась, росла и реализовывалась без вопросов, где жить и на что снимать квартиру.

«Я прекрасно понимаю, что для многих аренда — самый разумный и удобный вариант: каждая семья знает свои обстоятельства и приоритеты, и в этом нет ничего плохого. Просто если когда-нибудь появляется возможность подарить ребёнку свою недвижимость, я верю, что это стоит сделать», — поделилась мнением Волкова.

51-летняя актриса впервые показала новую квартиру 30 апреля.

Ранее Петросян резко ответил на вопрос о выписке дочери из квартиры.

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