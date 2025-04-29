Певица Виктория Дайнеко потратила до миллиона рублей на декор свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на экспертов.

По словам декораторов, украшения обошлись Дайнеко менее чем в миллион рублей.

В 2023 году Виктория Дайнеко начала встречаться с геологом, имя которого не называет, но периодически делится фото с мужчиной и выходит с ним в свет. Певица признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — звезда первой проявила инициативу. По словам артистки, ее избранник — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

28 апреля 2025 года Дайнеко сообщила, что вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Она опубликовала фото со свадьбы. Пара расписалась в отделе ЗАГСа в Барвихе. Артистка рассказала, что торжество прошло тепло, уютно и весело.

«Задача была — прожить день без устарелых свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно, максимум один смешной конкурс», — рассказывала исполнительница.

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