Заслуженная артистка РСФСР заявила, что не видит молодых артистов уровня Смоктуновского в РФ

Заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова заявила в интервью «Газете.Ru», что в России нет молодых артистов, которые могли бы стать такими же звездами, как Иннокентий Смоктуновский или Армен Джигарханян.

«Пока я таких не вижу. Может, я не права, может, у меня слишком высокие планки из-за тех, с кем я работала. Наверняка такие актеры сегодня есть. Может, просто это я не поняла, не увидела, не распознала. Или вообще ничего не понимаю уже», — сказала артистка.

По словам 72-летней Каменковой, сейчас также изменился подход к съемкам. При этом она не считает, что «раньше было лучше».

«Мне нравится [нынешний подход], просто я не успеваю. Нет времени, чтобы с ролью посидеть, подумать, в сцену загрузиться. Может, молодые успевают, а я не успеваю. Это не хорошо и не плохо, просто иначе. Нужно быть мобильнее, быстрее… Хотя в тех же массовых сериалах ничего и не надо, их и надо снимать бегом и весело», — раскрыла актриса.

Полное интервью с Анной Каменковой — читайте здесь. В нем артистка в частности поделилась воспоминаниями о работе с мэтрами советского кинематографа и объяснила, почему пока не готова на эксперименты с искусственным интеллектом.

Ранее Каменкова вспомнила, что Армен Джигарханян был настоящим мудрецом.