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Сын певца Сумишевского отказался идти по стопам отца

Певец Ярослав Сумишевский заявил, что его сын не хочет быть артистом
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yaroslav_sumishevskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Ярослав Сумишевский признался в беседе с mk.ru, что его восьмилетний сын Мирослав не хочет идти по его стопам.

Сумишевский рассказал, что желал привлечь Мирослава к музыке. Однако мальчик воспринял эту идею без энтузиазма. Сын артиста ходил несколько месяцев на фортепиано, однако не захотел продолжать. Мальчик также отказался от занятий вокалом.

По словам Сумишевского, сын занимается карате.

«Дома пытается уже приемы отрабатывать перед лицом папы. Я ему говорю: «Сынок, не надо». Не знаю, как пойдет дальше. Может, музыка его когда-нибудь и привлечет», — поделился исполнитель.

В апреле Сумишевский заявил, что «сам напросился» на подарок от народного артиста России Филиппа Киркорова.

Сумишевский рассказал, что на съемках шоу «Маска» он попросил у Киркорова талисман на удачу. Тот дал ему амулет, чтобы певец дошел до финала проекта. Артист отметил, что выбыл раньше. Сейчас Ярослав хранит талисман на полке с наградами. Он уточнил, что не близко общается с Киркоровым.

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