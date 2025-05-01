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Продюсер «Синего трактора» обратился в суд 2 тыс. раз, чтобы защитить авторские права

Продюсер Днепровский подал 2 тыс. исков для защиты прав на «Синий трактор»
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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

За пять лет продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский направил в арбитражные суды России около 2 тыс. исков, чтобы защитить свои права на «Синий трактор» и других персонажей этого мультсериала, передает РИА Новости.

Как отмечается, Днепровскому принадлежат права на произведения изобразительного искусства и на товарные знаки с героями мультфильма. Первый иск он подал в 2020 году и взыскал с продавца игрушек 15 тыс. руб. за нарушение прав на три изобразительных товарных знака — «Синий трактор», «Корову» и «Свинью», а также 5 тыс. руб. за использование рисунка трактора. С начала этого года продюсер подал свыше 60 исков по поводу нарушения своих прав.

По данным «VK Видео», серия мультсериала «Совушка колыбельная» стала четвертой по популярности среди мультфильмов на платформе. Ее посмотрели 1,34 млн раз. В прошлом году после массовых перебоев YouTube в России онлайн-кинотеатры и видеосервисы отметили резкий рост спроса на детский контент. В топах по просмотрам оказались «Маша и Медведь», «Три кота», «Синий трактор» и «Барбоскины».

Ранее солист «Кватро» Овруцкий объяснил, почему не дает детям слушать «Синий трактор».

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