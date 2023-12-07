Солист «Кватро» Овруцкий объяснил, почему не дает детям слушать «Синий трактор»

Композитор и солист группы «Кватро» Леонид Овруцкий объяснил, почему не дает двум своим маленьким детям слушать популярную песню «Синий трактор». Его цитирует портал «Страсти».

Мультфильм «Синий трактор» является обучающим: с его помощью дети учат цвета и названия животных, а также развивают логическое мышление. При этом Овруцкий предпочитает включать детям другую музыку.

«Стараюсь исключать примитивные музыкальные формы — «Синего трактора» нет в нашем музыкальном рационе. Мозг запоминает, от чего он будет испытывать радость и счастье. Мы получаем удовольствие от музыки в тот момент, когда предугадываем ее, знаем, что будет потом. Так мы учимся понимать языки музыки», — объяснил композитор.

По словам Овруцкого, совмещать родительство и творчество бывает нелегко, однако дети вдохновляют его.

«Был такой момент, когда я работал за инструментом, а сын стоял возле окна и солнце отражалось в его волосах. Он что-то лепетал сам с собой, а у меня лилась музыка, которая отражала эту прекрасную картину. В тот момент я был художником, который красками звуков писал то, что видел и чувствовал», — признался артист.

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