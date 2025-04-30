В День России пройдет премьера спектакля от Ирины Винер и Зарины Мухитдиновой

Пластический спектакль «Наваждение» стартует 12 июня в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Зрители смогут посмотреть постановку в концертном зале «Москва». Художественным руководителем и продюсером проекта стала тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. В качестве постановщиков выступили чемпионка Европы по художественной гимнастике Зарина Мухитдинова и чемпион мира по танцам Денис Тагинцев.

Действие спектакля происходит в начале XX века. Артисты представят семь новелл, рассказывающих о любви и страсти известных исторических личностей.

На сцене покажут, как Айседора Дункан танцевала под стихи Сергея Есенина, как появились Chanel №5, как жена Сальвадора Дали его вдохновляла, как встретились Анна Ахматова и Амедео Модильяни, как Чарли Чаплин поцеловал руку Анне Павловой, и как Вертинский написал песенку «Марлен». Также зрители смогут увидеть номер о любви Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.

««Наваждение» — это слово вмещает в себя все чувства, которые один человек может испытывать к другому. Это как лавина, накрывающая и окутывающая собой. Больше, чем любовь», — рассказала Мухитдинова.

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