Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меркачева показала челюсть Гитлера

Член СПЧ Меркачева опубликовала фотографию челюсти Гитлера
close
Telegram-канал МеркачеваПрава

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева опубликовала в своем Telegram-канале фотографию челюсти фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, которая хранится в архиве ФСБ.

«Она [челюсть] — главный артефакт, который хранится в архиве Федеральной службы безопасности. Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней», — написала правозащитница.

Она добавила, что в архиве также имеются агентурно-разыскное дело, заведенное на Адольфа Гитлера в 1945 году, снимки бункера фюрера, акты о вскрытии ямы с останками и их сожжении.

Хранят челюсть Гитлера в коробочки от папирос «Гвардейские». Всего в ней можно найти девять сохранившихся зубов.

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер совершил самоубийство. О том, почему фюрер не покинул Берлин вопреки логике и мольбам генералов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами