Меркачева показала челюсть Гитлера

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева опубликовала в своем Telegram-канале фотографию челюсти фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера, которая хранится в архиве ФСБ.

«Она [челюсть] — главный артефакт, который хранится в архиве Федеральной службы безопасности. Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней», — написала правозащитница.

Она добавила, что в архиве также имеются агентурно-разыскное дело, заведенное на Адольфа Гитлера в 1945 году, снимки бункера фюрера, акты о вскрытии ямы с останками и их сожжении.

Хранят челюсть Гитлера в коробочки от папирос «Гвардейские». Всего в ней можно найти девять сохранившихся зубов.

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер совершил самоубийство. О том, почему фюрер не покинул Берлин вопреки логике и мольбам генералов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера.