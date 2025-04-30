Экс-продюсер Губина рассказал о его самочувствии

Продюсер Ващишин заявил, что певец Губин чувствует себя лучше

Экс-продюсер звезды 90-х Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал о самочувствии певца. Его цитирует NEWS.ru.

«На днях мы с Андреем говорили по телефону, слава богу, ему получше. Я сейчас говорю про его физическое состояние», — уточнил продюсер.

Ващишин отметил, что разговор был частным, творческие планы приятели не обсуждали, поскольку автор хитов «Лиза» и «Зима-холода» «не любит эту тему».

30 апреля продюсер намерен поздравить певца с днем рождения и пожелать ему, в первую очередь, хорошего самочувствия и личного счастья.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признается, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

В октябре 2024 года продюсер и композитор Игорь Крутой признался, что уговаривает Губина вернуться на сцену.

Крутой понадеялся, что Губин возобновит карьеру. Он рассказал, что артист внимательно следит за трендами в популярной музыке, а также за выходами новых песен. По словам продюсера, певец объективно и профессионально оценивает произведения своих коллег.

Ранее Андрей Губин попросил его не беспокоить.