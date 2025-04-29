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Бородина рассказала о проблемах с памятью у бабушки

Телеведущая Бородина призналась, что у ее бабушки появились проблемы с памятью
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Telegram-канал Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Telegram-канале, что ее бабушка Галина начала испытывать проблемы с памятью.

По словам Бородиной, на днях бабушка спросила у нее, какие в ее доме есть животные. Телеведущая опубликовала фото, как родственница держит ее собаку на руках. Знаменитость призналась, что у нее постоянно «болит сердце» за члена семьи. Она хочет нанять бабушке сиделку, но та отказывается. Родственница не хочет, чтобы в ее доме жили чужие люди.

«Вчера ездила навестить бабу Галю, сразу столько воспоминаний нахлынуло. Она у нас молодец, читает много и все обсуждает, некоторые вещи вообще идеально помнит. Но временами память уже подводит, и приходится заново все рассказывать», — поделилась телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина пожаловалась на рестораны в Италии.

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