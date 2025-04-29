«Была страна — и нет страны»: cоздатель «Жизни по вызову» создал сериал о конкурсах красоты в СССР

Студия KIONFILM и «Кинокомпания братьев Андреасян» приступили к съемкам драматического сериала «Красота» с Екатериной Стуловой в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщили в онлайн-кинотеатре KION.

Сюжет драмы разворачивается в 1989 году в СССР. Директор дома культуры Вера (Стулова) организовывает первый конкурс красоты в стране, чтобы помочь молодым девушкам поверить в себя и открыть новые перспективы. Но через два года мечты рушатся: Союза больше нет, а вместе с ним — и денег. Чтобы сохранить конкурс, Вера с трудом находит новых спонсоров. И только потом понимает, что ее огромное желание изменить страну с помощью красоты становится разменной монетой для богатых коммерсантов.

Сценарий «Красоты» написал Алексей Гравицкий, автор хитового шоу «Жизнь по вызову». Помимо Сутуловой в каст вошли: Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Кристина Корбут, Евгений Сидихин и другие.

«Мой отец был гражданским летчиком, и в 1991 году он потерял все: работу, страну, веру и самого себя. И эти его ощущения я очень хорошо помню. Была страна — и нет страны. На мой взгляд, это сериал о попытке создать что-то красивое в пустом, по мнению героев, мире», — рассказал актер проекта Шрайбер.

Актриса Алена Хмельницкая в свою очередь призналась, что сыграла в проекте роль постановщицы показов для манекенщиц Екатерину, которая ей близка.

«Моя мама работала балетмейстером, ставила программу манекенщицам в Доме моды Вячеслава Зайцева — я подростком часто там бывала, наблюдала, как работает хореограф, и буквально влюбилась в этот закрытый, магический мир красоты, живущий по своим законам», — пояснила артистка.

Ранее сообщалось, что Человек-паук вошел в число любимых персонажей детей в России.