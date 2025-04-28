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«Протащило по цементу»: женщина потребовала от Disney $2 млн за опасную горку

Американка Панетта подала иск на Disney после полученных в тематическом парке травм
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MillersSnapshots/Shutterstock/FOTODOM

Американка Кимберли Панетта подала в суд на Disney из-за опасной горки. Об этом сообщает nypost.com.

Кимберли вместе с мужем-адвокатом Фрэнком подала иск в Федеральный суд Бруклина. Она требует с компании $2 миллиона (около 165,3 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Происшествие случилось в аквапарке «Disney's Typhoon Lagoon». 45-летняя Паннета рассказала, что ее сбила с ног мощная волна, когда она схватила 3-летнюю дочь с водной горки в детской зоне «Disney's Magic Kingdom». Панетта добавила, что если бы вовремя не предприняла меры, то ее ребенок мог пострадать.

По словам Кимберли, инцидент произошел в апреле 2022 года. В результате пострадавшая получила множество повреждений. Согласно судебным документам, волна ударила Панетту сбоку с такой силой, что ее отбросило, а ее тело «протащило по цементу или керамзиту». Это вызвало у женщины серьезные и глубокие царапины. По признанию пострадавшей, она не ожидала, что такое может случиться в, как ей казалось, «счастливом и безопасном месте на Земле».

Инцидент случился на глазах детей Панетт в возрасте трех и семи лет.

«Они были потрясены, они просто не могли поверить своим глазам. И, конечно, когда они увидели, как их мать истекает кровью, их глаза стали похожи на блюдца», — заявила женщина.

Из-за травм Панетта испытывает трудности при ходьбе, а ее нога начала «пульсировать». По словам Фрэнка Панетты, Disney не предложил ничего, кроме «жалких $250» (около 20,6 тысяч рублей).

Ранее на отца Филиппа Киркорова подали в суд через две недели после кончины.

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