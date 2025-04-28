Хилькевич заступилась за Бородину и ее жениха после хейта

Актриса Анна Хилькевич в Telegram-канале заступилась за телеведущую Ксению Бородину и ее жениха, блогера Николая Сердюкова.

Хилькевич привела в пример блогера, который оставил крайне негативный отзыв о романе Бородиной с Сердюковым. Она считает, что владелец блога испытывает к телеведущей зависть.

«Когда авторы популярных Telegram-каналов позволяют себе выливать грязь на публичных людей, это обретает уже более широкий масштаб. Получается, что автор сего канала и есть тот самый хейтер, только он «раскрученный» и может множить свою злобу и выливать свой яд», — отметила артистка.

По мнению Хилькевич, многие блогеры пытаются хайпиться за счет Сердюкова и Бородиной с помощью хейта. Артистка не понимает, почему женщинам перестали давать возможность радоваться своему счастью.

«Коля и Ксюша — молодцы, проживают свое счастье, которое нашли друг в друге, и ни на кого не смотрят. Могут себе позволить жить так, как хотят. А авторы того канала явно нет», — заявила актриса.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

Ранее жених Бородиной удивился, что в Грузии молодежь не знает русского языка.