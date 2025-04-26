Волочкова назвала дату венчания дочери

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова назвала дату венчания 19-летней дочери Ариадны. 49-летнюю балерину цитирует «Пятый канал».

По словам Волочковой, Ариадна обвенчалась с бизнесменом Никитой Григоряном 24 апреля.

«Она обвенчалась не вчера и не сегодня, а позавчера», — уточнила звезда.

Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

26 апреля пройдет свадьба Ариадны Волочковой.

Накануне балерина опровергла слухи о том, что торжество находится под угрозой срыва из-за семейного конфликта. При этом, по данным инсайдеров, свадьбу готовят с февраля, и она точно состоится, но присутствовать будут исключительно родные и друзья.

Ранее сообщалось, что мать Кайли Дженнер хочет заработать на свадьбе дочери с Тимоти Шаламе.