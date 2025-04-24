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AR-гид от Сбера проведет экскурсию по выставке Кустодиева в Третьяковке

AR-гид предстанет перед гостями Третьяковки в образе кустодиевской Купчихи
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Пресс-служба Третьяковской галереи

Посетители выставки «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр» в Третьяковской галерее получат новый иммерсивный опыт взаимодействия с искусством при помощи AI-сервисов Сбера. Экскурсию по выставке проведет AR-гид, который предстанет перед гостями в собирательном образе знаменитой кустодиевской купчихи. Об этом сообщили в пресс-службе компании, которая выступает генеральным партнером проекта.

Выставка объединит 180 работ Бориса Кустодиева из крупнейших музеев России, Беларуси и частных собраний, включая самые известные полотна художника: «Красавица», «Масленица», «Купчиха за чаем», «Портрет Ф.И. Шаляпина» и другие. Экспозиция охватит все направления: живопись, графику, театральные эскизы и скульптуру.

Посетители выставки узнают много интересных фактов о работах художника от AR-гида на базе GigaChat. Нейросеть Сбера также описала картины и на основе этого описания создала музыку, которая дает эффект присутствия в творческом мире художника и усиливает впечатление от просмотра.

Еще одна технологичная новация — онлайн-фотозона выставки, благодаря которой каждый посетитель сможет очутиться в «Стране Кустодии» Нейросеть Kandinsky поможет определить в каком из сюжетов художественных полотен мастера окажется зритель, став при этом частью живописного мира Кустодиева.

Выставка пройдет с 30 апреля по 28 сентября в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи.

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