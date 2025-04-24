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Народный артист России Денис Мацуев проведет в Суздале Летний музыкальный фестиваль

Фестиваль в Суздале объединит ведущие российские музыкальные коллективы
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Пресс-служба Летнего фестиваля Дениса Мацуева

Летний музыкальный Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева Дениса Мацуева, который пройдет в Суздале с 29 июня по 5 июля, объединит ведущие российские музыкальные коллективы, солистов с мировой известностью и восходящих звезд исполнительского искусства. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Мероприятие пройдет под открытым небом в исторических декорациях древнего города.

Среди участников — Госоркестр России имени Евгения Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи и другие звезды академической и джазовой сцены.

Кроме того, фестиваль соберет молодых солистов — лауреатов международных конкурсов.

Симфонические концерты пройдут в Спасо-Евфимиевом монастыре и белокаменном Кремле.

В cуздальском «Зарядье» с видом на луга и реку Каменку будет работать открытая сцена фестиваля с программами камерной академической музыки и джаза.

На площадках фестиваля для слушателей организуют партер с посадочными местами. «Концертный зал» под открытым небом даст возможность послушать классику и джаз, расположившись на креслах-мешках или пледах, уточнили организаторы.

Истоком Летнего фестиваля Дениса Мацуева послужила Летняя творческая школа благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, которая уже более 30 лет ежегодно проводится в Суздале.

Выпускники творческой школы — музыканты с мировым именем, в том числе и сам Денис Мацуев, сегодня возглавляющий фонд в качестве президента.

Народный артист России Денис Мацуев заявил, что фестиваль станет «фейерверком, россыпью великолепных оркестров, дирижеров, солистов».

«Сюрпризом фестиваля станет участие в нем победителей Второго Международного конкурса имени С. В. Рахманинова в номинации «фортепиано» и «дирижирование», которые определятся несколькими днями ранее и приедут выступить с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром», — рассказал музыкант.

Билеты доступны на Яндекс Афише.

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