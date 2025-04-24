В Тбилиси прощаются с Зурабом Церетели

Панихида по скульптору и художнику Зурабу Церетели началась в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

После прощания в Москве в Храме Христа Спасителя усопшего перевезли на родину в Грузию. Тбилисское прощание проходит в Музее современного искусства.

Могила Церетели расположится на Дидубийском пантеоне рядом с могилой его супруги Инессы Андроникашвили. Ее не стало в 1998 году, на ее могиле расположен памятник святой Нины, созданный Церетели, рассказал внук художника Василий.

Народного художника России и Грузии Зураба Церетели не стало 22 апреля на 92-м году жизни. Среди ключевых работ скульптора — московский памятник Петру I, монумент «Дружба навеки», монументы памяти пострадавших в терактах в США 1993-го и 11 сентября 2001-го «Слеза скорби» и многое другое.

Ранее сообщалось, что во время прощания с Зурабом Церетели одна из его поклонниц попыталась сделать селфи рядом с гробом.