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«Нужно давать дорогу»: сын Газманова высказался о молодых актерах

Певец Родион Газманов призвал давать дорогу молодым актерам
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Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

Молодым российским актерам необходимо оказывать поддержку и всестороннюю помощь на пути их творческого становления. Об этом «Пятому каналу» рассказал депутат Московской городской думы, певец Родион Газманов на церемонии награждения 14-й премии «Аванс» в рамках 47-го ММКФ.

По его мнению, молодым «нужно давать дорогу». Он подчеркнул, что начинающие артисты заслуживают внимания, потому что они обладают современным взглядом на определенные установки в искусстве.

«В любом случае нужно поддерживать молодых актеров, потому что это молодые таланты. Это свежий взгляд, это новое видение каких-то старых, избитых вещей», — пояснил Газманов.

Певец добавил, что помогать нужно и тем артистам, которые «не до конца окрепли» в творческом мире.

Накануне актер Дмитрий Нагиев на съемках сериала «Санкционер» рассказал, какой совет дал бы молодому себе. По словам Нагиева, он пожалел, что в 20 лет не учил английский язык. 58-летний актер уточнил, он учился на пятерки в театральном, однако, не уделял времени иностранному языку.

Ранее сообщалось, что сын Газманова спас семью от мошенников.

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