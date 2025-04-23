«Очень жду внуков»: Успенская рассказала, когда ее дочь выйдет замуж

Певица Любовь Успенская рассказала о своем будущем зяте — жених появился у ее дочери Татьяны Плаксиной. Комментируя слухи о скорой свадьбе в беседе с Общественной Службой Новостей, она призвала не торопить события, отметив, однако, что очень ждет внуков.

«Послушайте, всему свое время. Пока нет никакого смысла заводить разговоры о свадебной церемонии. Я считаю, что рано говорить о свадьбе. Очень мало времени прошло с тех пор, как они вместе. Давайте немного подождем», — заявила артистка.

Она вновь назвала избранника дочери талантливым и обаятельным мужчиной, добавив, что мечтает выдать дочь замуж и очень ждет внуков.

Напомним, Успенская сообщала, что ее будущий зять – серьезный бизнесмен, который пишет стихи, сочиняет музыку, а также имеет еврейские корни.

Ранее выяснилось, что дочь Успенской заставляет мать танцевать на шесте.