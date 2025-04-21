Анна Хилькевич объяснила, почему выгнала 50 нянь: «Странные женщины»

Актриса Анна Хилькевич «выгнала» около 50 потенциальных нянь. Об этом сообщает сайт «7 дней.ru».

«Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда», — цитирует издание звезду «Универа».

По данным СМИ, Хилькевич выдвигает серьезные требования к няне для своих детей. Актриса ищет женщину с педагогическим образованием и внушительным опытом работы. Она должна быть умной и опрятной, уметь готовить детские блюда и увлекаться психологией.

Хилькевич также намерена найти няню, с которой ей удастся установить «доверительные отношения». До этого звезда рассказывала, что уволила трех нянь из-за нарушений: одна из них проявила грубость к ребенку, другая — уснула, а третья — переходила с детьми дорогу в неположенном месте.

Актриса Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги растят трех дочерей: девятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и полугодовалую Оливию. Хилькевич отмечала в интервью Наталье Подольской, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам знаменитости, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.

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