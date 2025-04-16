Иван Ургант возобновил рубрику «Взгляд снизу» в честь своего 47-летия

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый выпуск рубрики «Взгляд снизу», которая выходила в рамках шоу «Вечерний Ургант».

Ролик идет чуть больше семи минут. В нем также принимает участие экс-соведущая Урганта Алла Михеева.

Шоумен сопроводил ролик напоминанием, что сегодня ему исполнилось 47 лет. «Не забывайте про Урганта. Помните о нем, чтобы просто не сойти с ума», — сказал телеведущий в конце видео.

В комментариях подписчики поздравили Урганта с днем рождения, а также понадеялись на его скорейшее возвращение в эфир.

«Иван, нет большей радости, чем снова видеть вас при любимом деле»; «Иван Андреевич, у нас нет выбора и нам его и не надо. Мы ждем вашего возвращения», — написали интернет-пользователи.

После начала боевых действий на Украине Иван Ургант опубликовал в соцсетях антивоенный призыв. Его программа «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала. В пресс-службе канала заявили, что это произошло в связи с «важными общественно-политическими событиями».

Ранее сообщалось, что Данила Козловский впервые появится на федеральном ТВ после долгого перерыва.